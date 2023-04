Lewis Hamilton will mit Elon Musk ins Weltall

In den letzten zwei Jahren habe Hamilton Musk im Rahmen des US-Grand-Prix in Austin eingeladen. Dabei habe man auch über die Möglichkeit geplaudert, gemeinsam in den Weltraum zu fliegen. „Er spricht vom Mars, ich habe ihm angeboten, die Rakete zu fliegen“, sagte Hamilton dem Online-Portal der Formel-1: „Aber ich glaube, das ist alles automatisiert.“