Zwei Gewerkschaftssekretäre machen Karrieresprünge

ÖGB-Landessekretär Stefan Guggenberger, seit drei Jahren im Amt, wechselt in seiner Fachgewerkschaft PRO-GE im Main nach Wien und ist dort für eine höhere Funktion vorgesehen. Man braucht nach dem Wechsel von Rainer Wimmer zu Reinhold Binder an der Spitze nächstes Jahr ja einen neuen Bundessekretär. Neuer ÖGB-Landessekretär wird aufgrund interner Ausschreibung Daniel Mühlböck, Sekretär der Bau-Holz und Vorsitzender der PVA-Landesstelle OÖ. Da ist der Vorstandsbeschluss nun (am 26. April) erfolgt.