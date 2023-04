Live-Interview unterbrochen: Sorgen um Erdogan

Gut zwei Wochen vor den Wahlen in der Türkei hat Präsident Recep Tayyip Erdogan (69) ein Live-Interview wegen kurzzeitiger gesundheitlicher Probleme unterbrochen und Auftritte abgesagt. Er werde sich wegen „geringfügigen Unwohlseins“ und auf den Rat seiner Ärzte hin am Mittwoch ausruhen, schrieb der Präsident auf Twitter. Er hoffe, sein Programm am Donnerstag fortsetzen zu können. An diesem Tag beginnt für die rund drei Millionen Auslandstürken die Stimmabgabe.