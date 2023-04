Finale umsonst unterbrochen: 15-Jährige sagte ab!

Statt die Finalserie fortsetzen zu können hatten sie erst drei Tage frei. Trainierten dann drei Tage. Hatten dann wieder einen frei. „Und jetzt trainieren wir wieder seit Montag, versuchen, die Spannung wieder aufbauen. Denn die so lange zu halten, ist unmöglich. Diese Unterbrechung ist einfach blöd“, sagt Lilly Hager, die Kapitänin der Steelvolleys. Ist die AVL-Finalserie, in der Linz gegen Sokol/Post 2:1 führt, doch satte zehn Tage (!) unterbrochen und spielt Steg erst am Donnerstagn in Wien um den Titel. Was bereits letzte Woche für Ärger sorgte, weil die Pause aus vielen Gründen schlecht ist: Wie erwähnt für die Spielerinnen! In der Außendarstellung und fürs Produkt! Für die Klubs, die die Akteurinnen länger zahlen müssen! Für Linz-Coach Morando, der künftig Argentiniens Co-Trainer wird und bereits auf Nadeln sitzt. Und, und, und...