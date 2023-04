Antibabypille auch in Österreich bald kostenlos?

Der aktuelle Denkanstoß zur Gratis-Verhütung kommt wohl aus einem unserer Nachbarländer: In Italien können Frauen aller Altersgruppen künftig die Antibabypille nämlich kostenlos erhalten. Das hat ein Ausschuss der italienischen Arzneimittelagentur Aifa beschloss. So soll die Verhütungspille in die Liste der kostenlos verfügbaren Medikamente aufgenommen werden.