Wirbel um die Präsidentin des Lehár-Festivals

Seit März 2022 Festival-Chefin

In einem Leserbrief distanziert sich die Ischlerin Brigitte Stumpner, Vorstandsmitglied der WB-Bezirksorganisation Gmunden und Lehár-Festival-Chefin, ganz klar von der Plakat-Aktion. Sie entschuldigte sich im Namen vieler Wirtschaftsbundmitglieder bei Schiller und Schott. Für Aufregung sorgte in Europas Kulturhaustadt 2024 auch noch eine weitere Aussage Stumpners. Sie fühlte sich durch diese Aktion, bei der Personen namentlich diffamiert und auf Plakaten angeschlagen werden, an die 1930er-Jahre erinnert. Ob sie damit die Nazi-Zeit, die Dollfuß-Ära oder gar andere Ereignisse meint, verriet sie weder im Schreiben noch der „Krone“.