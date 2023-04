4000 Unterschriften gegen Parkgebührenverdoppelung

50-Euro-Parkbonus soll kommen

„Dabei sollten gerade jetzt die Mitarbeiter entlastet werden“, verweist Tulach auf die Teuerungswelle, die seit Monaten über das ganze Land hereinbricht. „Wir werden diesbezüglich Zukunft Ischl dabei unterstützen, einen 50-Euro-Parkbonus für Mitarbeiter in Ischler Betrieben einzuführen“, plant er weitere Kooperationen. Ein nächstes Problem würde laut Tulach schon warten. „Sollte die Bürgermeisterin nach vielen Ankündigungen die Baugenehmigung für das Hotel ,Grand Elisabeth´ auch tatsächlich ausstellen, so werden gut 300 Parkplätze weniger zur Verfügung stehen, als das bisher der Fall ist. Alleine in der Bauzeit wird es zum Chaos kommen, Deshalb braucht es nun rasch Alternativen und die Stadt muss ein klares Bekenntnis für das ,Parkdeck Kaiserinsel´ abgeben“, fordert Tulach einen Grundsatzbeschluss.