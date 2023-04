Aktie tiefrot: Varta muss Hunderte Stellen abbauen

Zur Vorlage der 2022er-Eckdaten teilte Varta mit, dass der Sparkurs den Abbau Hunderter Stellen bedeute. Konzernweit sollen 800 Vollzeitstellen gestrichen werden. In Deutschland sollen in den nächsten zwei Jahren rund 390 Stellen gestrichen werden, davon 240 in diesem Jahr. Kürzungen seien an allen Standorten in Deutschland über alle Bereiche hinweg vorgesehen. Betroffen sind die Standorte in Ellwangen, Nördlingen und Dischingen.