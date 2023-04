Wien startet Pilotprojekt für mehr Kinderärzte

Erstmals alles unter einem Dach

Was bedeutet das? Erstmals können sich mehrere Kinderärzte mit unterschiedlichen Spezialisierungen sowie andere Gesundheitsberufe (Diätologen, Psychologen, Ergotherapie oder Logopädie usw.) unter einem Dach zusammenschließen. Das käme vor allem bei jungen Ärzten an, die sich so die administrative Arbeit aufteilen können. Alle Angebote werden über die ÖGK, BVAEB, SVS und KFA verrechnet.