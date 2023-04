TU Robots lassen sich von den Beez nicht stechen

Die Bälle verteilt nun Felix Widauer, der in den Jahren zuvor als Receiver brillieren konnte. „Nach der bekannten Anfangsnervosität ist er sehr gut ins Spiel gekommen und konnte zwei Touchdowns per Pass verteilen und einen weiteren selbst per Lauf erreichen“, erntet auch der neue Quarterback lobende Worte zu seinem Debüt auf der neuen Position.