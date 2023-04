Branchenboxen: Köche und Frisöre lassen‘s krachen!

Künstler und Klempner

Für welches Box-Anfänger aus allen Berufssparten in zwölf spannenden Fights sorgen. So kracht etwa der Installateur Manuel Scharf auf den Elektriker Helmut Stenitzer, der sich nebenbei aufopferungsvoll um die Fanszene des SK Sturm Graz kümmert. Spitzenkoch Stefan Loidolt möchte Maschinenbautechniker Manuel Matschnigg einkochen - und umgekehrt. Und während Alex Kokol, ein Steuerexperte aus der Cryptobranche, dieses Mal seinem Frisör (!) Fiti Avdyli einen Scheitel ziehen will, bestreitet mit Michael Longin der Eigentümer der Longin Innenausbau GmbH den Hauptkampf des Abends gegen Christoph Konrad aus der Versicherungsbranche.