Falscher Polizist knöpfte Frau 200.000 Euro ab

Tipps der Polizei:

- Unsere Polizei verwahrt keine Vermögenswerte zum Eigentumsschutz

- Jede Geldforderung am Telefon ist Betrug

- Beenden Sie unverzüglich derartige Telefongespräche

- Geben Sie keine privaten Details am Telefon gegenüber Unbekannten bekannt

- Lassen Sie keine fremden Menschen in ihre Wohnung