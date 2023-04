„Hoeneß mit Besetzung seit Monaten unzufrieden“

„Man muss bei der Performance der Bayern so gut wie alles hinterfragen und analysieren. Auf und neben dem Platz. Führung in beiden Bereichen ist ein entscheidender Punkt“, so Matthäus. Die Münchner erlitten am Wochenende mit dem 1:3 in Mainz den nächsten herben Rückschlag. Oliver Kahn (Sportvorstand) und Hasan Salihamidzic (Sportdirektor) geraten immer mehr in die Kritik.