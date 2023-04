Elena (20) gegen 40 Männer: „Hatte keine Angst!“

„Ich glaub, das hat es bis jetzt nicht gegeben“, sagt Elena Kapsamer. Und auch die Austrian Motorsport Federation konnte in ihren Archiven nichts Vergleichbares finden. Womit die Schwanenstädterin wohl heimische Motocross-Geschichte geschrieben hat, als sie sich beim Staatsmeisterschaftslauf in Sittendorf in der MX2-Klasse 40 Männern stellte.