WM-Pilotin bekam mit drei Jahren erstes Motorrad

Und auch wenn’s in der von Männern dominierten PS-Szene nicht immer leicht für sie war, konnte sich Elena ihren Traum erfüllen.Von KTM ausgewählt. Am Samstag startet die mittlerweile 20-Jährige auf Sardinien in die WM-Saison. Große Ehre: KTM hat beschlossen, dass Elena die Marke „GasGas“ als eine von zwei Fahrerinnen weltweit als Markenbotschafterin repräsentiert. Zudem wird sie als einzige Österreicherin auch die ganze WM und EM fahren. Bei den Herren gibt’s seit dem tragischen Tod von Rene Hofer übrigens keinen Fahrer mehr, der so ein Programm absolviert.