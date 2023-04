„Frauen bekommen den Mut, für sich einzustehen“

Gab es auch schwierige Momente in Ihrer Karriere?

Die gibt es immer. Das hat jeder Unternehmer, egal in welcher Sparte. Es gibt bei mir auch Momente, in welchen ich denke: „Es ist alles vorbei.“ Es werden einem Steine in den Weg gelegt. Dinge, die einfach passieren. Aber man muss lernen, sich abzuschütteln wie ein nasser Hund. Das ist das Credo Nummer eins als Unternehmerin: sich nicht unterkriegen lassen und etwaige Steine aus dem Weg räumen!