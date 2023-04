Eisenstadt als Verkehrsknoten in der EU-Strategie

Alternativen gefragt

Nun geht es darum, die neuen EU-Fördermittel zu nutzen. „Mit unserem Stadtbus haben wir ein Erfolgsmodell, das sichere Mobilität vor allem für ältere Generationen garantiert. Das wollen wir ausbauen“, kündigt Steiner an. Mit EU-Geld seien auch Investitionen in die Infrastruktur für Wasserstoff- oder Elektroantriebe möglich. Steiner vertritt übrigens die österreichischen Städte im Ausschuss der Regionen in Brüssel.