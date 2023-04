Kaum wird es wärmer, sorgt Jetstream für Kaltfront

Nach dem ersten sommerlichen Tag am Wochenende kommt am Montag bereits die nächste Kaltfront: In den meistens Regionen Österreichs ist mit Wolken zu rechnen und mit Regen vor allem während der ersten Tageshälfte. Das kündigen die Experten von Geosphere Austria am Sonntag an. Verantwortlich für die sinkenden Temperaturen in der kommenden Woche ist der Jetstream, der den Weg für kalte Luftmassen auf Nordwesten frei macht.