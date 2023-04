Weichselbraun mit frechem Seitenhieb gegen Ekker

Mit seiner Kritik hält sich Balázs Ekker auch in dieser „Dancing Stars“-Staffel nicht zurück. Aber wie heißt‘s so schön: Wer austeilt, muss auch einstecken können. Und so musste sich der gestrenge TV-Juror an diesem Freitagabend einen ganz besonders fiesen Seitenhieb von Moderatorin Mirjam Weichselbraun gefallen lassen.