Hailey Bieber: So schlecht geht es ihr wirklich

Anfeindungen im Netz

Bis heute wird die blonde Schönheit im Netz deshalb fertig gemacht. „Ich weiß, dass es vielen anderen Menschen so geht wie mir, also seid versichert, dass ihr nicht allein seid. In diesem Sinne: Lasst uns weiterhin füreinander da sein. Lasst uns für unsere Lieben, Freunde, Familie und Fremde da sein“, wünscht sich Hailey.