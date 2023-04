FIFA brummt Mauerwerk Transfersperre auf!

Der Klub um den ägyptischen Boss Mustafa Elnimr, zum Thema für die Krone nicht erreichbar, hat bei Ex-Coach Igor Jovic Gehälter ausstehen. Am 31. Mai 2022 musste Jovic bei Mauerwerk die Sachen packen - allerdings nicht einvernehmlich. „Mein Profivertrag läuft bis 30. Juni 2023, da geht’s um viel Geld“, so Jovic, „ich habe der Kündigung von Elnimr nicht zugestimmt und somit war mein Vertrag nicht aufgelöst“, so Jovic weiter. Danach schaltete Jovic den Weltverband FIFA ein. „Es hat keiner mit mir mehr geredet. Präsident Elnimr hat ja nicht einmal zum Brief der FIFA eine Stellungnahme abgegeben“, schüttelt der Ex-Mauerwerk-Trainer den Kopf. Der Zahlungsaufforderung des Fußball-Verbandes, bis 9. März das Geld zu überweisen, ist Elnimr nicht nachgekommen - bis heute nicht.



Somit musste die FIFA reagieren und sprach eine Transfersperre für drei Übertrittszeiten samt Geldstrafe aus. Sollte Jovic von Mauerwerk seinen ausstehenden Lohn bekommen, dann würde auch die Transfersperre natürlich wieder aufgehoben werden. Auch der ÖFB, bisher im Verfahren nicht eingebunden, erhielt gestern eine Information seitens der FIFA. Nach Analyse der Entscheidung werden die weiteren notwendigen Schritte gesetzt.