Andreas Jungdal wird zu einer heißen Aktie

Festetics geht jetzt davon aus, dass Jungdal in Altach zumindest noch eine volle Saison absolvieren wird, um dann in einer Topliga zu landen. Fix ist hingegen die Rückkehr von Lazetic nach Ende der Leihe im Sommer. Auch Verhandlungen mit anderen Spielern stehen an. So will Festetics mit Haudum, Casali, Tartarotti, Bähre und Thurnwald verlängern, auch LASK-Leihe Balic ist ein Thema: „Die Frau von Balic hat Bezug zu Dornbirn, das könnte für uns ein Vorteil sein.“