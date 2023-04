Auf den Feldern wird Tropfen für Tropfen gespart

Alle Blicke sind seit Wochen auf den Neusiedler See gerichtet. Für eine Verschnaufpause in der angespannten Lage sorgte viel Regen der vergangenen Tage. Der Pegel stieg um wenige Zentimeter an. Mit einer längerfristigen Entspannung in Anbetracht des derzeit historisch niedrigen Wasserstandes wird allerdings nicht gerechnet. Auch für das Grundwasser im Seewinkel und die Lacken werde mehr vom kostbaren Nass benötigt, so der Tenor.