US-Taucher fanden über 100 Jahre altes U-Boot

75 Jahre lag es am Meeresgrund - nun ist das U-Boot Defender von Profitauchern an der US-Ostküste wieder entdeckt worden. Das Gefährt war einst ein für die US-Marine entworfener Prototyp aus dem Jahr 1907, das 1946 versenkt wurde. Am Sonntag wurde es im Long-Island-Meeresarm vor der Küste des Ortes Old Saybrook in Connecticut (gut 150 Kilometer von New York City entfernt) aufgespürt.