Chaos rund um Auszahlung des Mietzuschusses

Wirbel um den Mietzuschuss in Wels. Im Gemeinderat am 17. April hätte die Unterstützungszahlung abgesegnet werden sollen. Doch SP, Grüne und VP hatten juristische Bedenken: „Der von der FPÖ präsentierte Mietzuschuss diskriminiert Drittstaatsangehörige“, so VP-Stadtrat Martin Oberndorfer. Er ist überzeugt, dass die Unterstützung an alle Personen mit Hauptwohnsitz in Wels, die seit mindestens einem Jahr in Wels wohnen, ausbezahlt werden muss.