Haaland letztes Stück im Zwei-Milliarden-Puzzle

Was in der himmelblauen Fußball-Wunderwelt aber nach wie vor fehlt, ist der erste Sieg in der Champions League. Einmal Finale, zweimal Halbfinale, viermal Viertelfinale, dreimal Achtelfinale - das waren die bisherigen Endstationen für City in der Königsklasse. Seit 2016 werkt Pep Guardiola (gewann mit dem FC Barcelona zweimal die Champions League) als Cheftrainer wie besessen an der Mission. Und der Katalane macht mittlerweile auch kein Geheimnis mehr daraus, was ganz oben auf der Prioritätenliste steht: „Natürlich freue ich mich über jeden Titel. Aber im Endeffekt geht es jetzt darum, mit City die Champions League zu gewinnen.“