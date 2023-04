Rücktrittswelle im Skizirkus geht munter weiter

„Ich habe mein ganzes Herz, meine ganze Energie eingesetzt, um meine Leidenschaft zu leben. Und ich hatte sogar die Chance, einige meiner Träume zu verwirklichen. Ich bin stolz auf meine Reise. Alles in allem habe ich vor allem gelernt, was meine Werte sind, mit denen ich mein Leben lang vorankommen möchte und die mir manchmal in meinem sportlichen Umfeld gefehlt haben“, schreibt die Technik-Spezialistin unter ihren Rücktritts-Post.