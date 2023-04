615 dürfen Ärzte werden, Hunderte zittern weiter

Nur Medizinbachelor fast wertlos

Sie dürfen an ihrer Hochschule die Ausbildung beenden und Arzt werden (Frist: bis spätestens 31.10. 2026). Das ist vom Bildungsministerium abgesegnet. Weiterhin zittern müssen jene etwa 700 Studenten, die derzeit im Grundstudium (Bachelor) sind. Knapp 200 sollten plangemäß bereits diesen Herbst in den Masterlehrgang wechseln. Was nicht möglich ist. Die Zeit drängt.