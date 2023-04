ABBA-Tributeshow in Wien steht vor der Tür

Mehr als 50 Jahre nachdem das schwedische Quartett ABBA die gesamte Popwelt erobert hat, ist die Popularität um Benny, Björn, Anni-Frid und Agnetha ungebrochen. Das im Herbst 2021 veröffentlichte Comeback-Werk „Voyage“ eroberte die Charts rund um die Welt, Alfons Haider inszeniert sein „Mamma Mia“-Musical in Mörbisch diesen Sommer nach dem Vorbild des gleichnamigen Hollywood-Films, in einer eigens dafür gebauten Arena in London begeistern seit gut einem Jahr die gelungenen „ABBAtare“ und in Wien darf man sich am 25. April auf die große „Abbamania“-Show freuen.