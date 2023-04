Jethro Tull: „Kämpfe gegen eigene Vorurteile an“

In „The Zealot Gene“ bist du ganz tief in biblische Sphären gerutscht, „RökFlöte“ befasst sich stärker mit der nordischen Sagenwelt und dem Paganismus. Hat das eine unweigerlich zum anderen geführt?

Seit ich ein Teenager bin, faszinieren mich die Religionen dieser Welt. Obwohl sie sich unterscheiden, scheinen sie in vielen Ländern durchaus ähnlich zu sein. Als menschliche Spezies verspüren wir den Drang zu huldigen, zu glauben und zu Göttern zu beten, die oft eine menschliche Gestalt haben. Der polytheistische Glaube geht bis zu den abrahamitischen Religionen zurück. Ich glaube persönlich nicht daran, finde ihn aber interessant. Wir Christen glauben an einen Gott und die katholische Kirche nimmt seit jeher viel Geld in die Hand, um ihn als einen alten, weisen Mann zu zeigen. Viele Künstler haben Gott als übermächtigen Menschen gezeichnet und das ist offensichtlich dumm. Der Islam verbietet es, Götter wie Mohammed abzubilden. Das respektiere ich und finde es besser. Im Judentum gibt es keine ikonografische Kunst, die mit der Religion zu tun hat. Das Christentum ist etwas sonderbar, weil wir an übermächtige Götter in Menschengestalt glauben, was wieder zurückgeht in die Antike und die alten Römer.