Machbares Los für Dominic Thiem in München

Dominic Thiem trifft beim ATP-250-Turnier in München zum Auftakt auf den Franzosen Constant Lestienne und hat damit ein machbares Los erhalten. Der 29-jährige Niederösterreicher hat die bisher einzige Begegnung vor allerdings elf Jahren in der Rennes-Qualifikation in drei Sätzen gewonnen. Sollte er sich gegen den 30-jährigen Weltranglisten-61. durchsetzen, trifft er auf Marc-Andrea Hüsler (SUI-8) oder Kyle Edmund (GBR).