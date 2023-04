Ein Naturjuwel an der Staatsgrenze

Erregt etwas seine Aufmerksamkeit, dann sticht er blitzschnell mit dem Schnabel zu. Auf dem Speiseplan stehen unter anderem Fische, Frösche, Molche, Schlangen und Wasserinsekten. Aber auch Ratten und Mäuse verschmäht er nicht. Graureiher sind Lebensraumgeneralisten, die sich gleichermaßen an Süßgewässern im Landesinneren, an Flussmündungen sowie in Küstenregionen zu Hause fühlen. In unmittelbarer Nähe des Egelsees gibt es mehrere Sitzgelegenheiten, die zur Rast einladen. Dabei lassen sich Enten, Reiher und andere Vögel gut beobachten. Danach hat man die Möglichkeit, dem Hauptweg weiter bis zur Kirche St. Michael in Tisis (15 min), bis nach Feldkirch (1 St.) oder bis Tosters (30 min) zu folgen. Wer retour zum Ausgangspunkt möchte, kann entweder dieselbe Strecke wählen oder einen der schmalen Nebenwege. Dabei kommt man an weiteren kleinen Biotopen und Bächlein vorbei.