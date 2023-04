„Wohnsituation in Salzburg derzeit nicht tragbar“

Der Politik den schwarzen Peter zuzuschieben, wäre zu einfach, weil der Wohnungsmarkt zu einem gewissen Grad frei ist. Was kann und muss dennoch getan werden, um nicht ein Preisniveau wie in München zu erreichen?

Wenn der Bauboom vorbei ist, tritt vielleicht eine Normalisierung der Baukosten ein. Die Baufirmen waren bis vor kurzem völlig überlastet und sehr teuer. In Salzburg sind vor allem auch die Boden- und Grundkosten ein riesiger Faktor. Ob ein Rückgang beim Bauboom auch die Preise senkt, sehe ich aber nicht. Weil es in Salzburg einfach einen Mangel an Bauland speziell in guten Lagen gibt.