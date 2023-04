Rekorde kommen wieder in Reichweite

Warum der Skitourismus in Österreich und im Speziellen in Salzburg so wichtig ist, zeigt allein diese Zahl: 50 Prozent aller weltweit verkauften Skier und Skischuhe stammen von heimischen Firmen. Damit wartete gestern Atomic-Geschäftsführer Wolfgang Mayrhofer bei einem Treffen von Wintertourismus-Experten des Netzwerks Winter in Salzburg auf.