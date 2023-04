Spanierin 500 Tage völlig isoliert unter der Erde

500 Tage völlig isoliert und alleine - und das 70 Meter tief unter der Erde: Was für die meisten Menschen wohl Folter wäre, hat sich die Spanierin Beatriz Flamini freiwillig ausgesucht. In dieser Zeit sind der 50-Jährigen doch auch viele Entwicklungen entgangen. So hat sie erst am Freitag erfahren, dass in der Ukraine seit mehr als einem Jahr ein Krieg tobt ...