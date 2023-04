Massen-Crash in Wien: Lenkerin ignorierte Rotlicht

Ursache für die Massenkarambolage im Bereich der Edelsinnstraße - Ruckergasse in Meidling am Donnerstag - die Krone berichtete - dürfte nun bekannt sein: Laut Angaben der Polizei Wien dürfte eine Lenkerin das Rotlicht der Ampel ignoriert haben. Bei dem Unfall mussten zwei Personen ins Spital, eine Frau sogar in den Schockraum gebracht werden.