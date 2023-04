„Der Zeitgeist ist auf unserer Seite“

Die erste Ausgabe von „Mei liabste Weis“ in diesem Jahr bringt Franz Posch und sein Team am heutigen Samstag (zu sehen um 20.15 Uhr, ORF 2) nach zwölf Jahren wieder einmal nach Wien. Gemeinsam mit Musikern wird beim Heurigen Hengl-Haselbrunner aufgespielt: Volksmusikalische Highlights wechseln sich mit urigen Wiener Liedern ab.

Seit 35 Jahren ist der 69-jährige Tiroler schon Gastgeber des Formats, fad wird ihm dabei nicht: „Jede Sendung ist ein Unikat: Immer neue Schauplätze, Musiker und Gäste. Dazu kommt, dass ich fast ein missionarisches Sendungsbewusstsein in Sachen Volksmusik habe, weil mir das so am Herzen liegt. Da haben wir in Österreich eine unglaubliche Vielfalt. Jedes Bundesland klingt ein bissl anders“, so Posch beim Setbesuch der „Krone“.