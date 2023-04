Rote Dauerbaustelle ++ Putin in Chemotherapie

Die geplanten Hearings der drei Kandidaten für die SPÖ-Mitgliederbefragung sind am Donnerstag überraschend geplatzt. Und: Die jüngst an die Öffentlichkeit gelangten US-Geheimdienstdokumente enthüllen viele brisante Details: von den Schwächen der ukrainischen Flugabwehr bis zum sehr ernsten Gesundheitszustand Wladimir Putins. Das sind unter anderem die Themen bei den Krone News am 13. April, mit Stefana Madjarov.