Der Friseurbesuch ist für viele Menschen eine Möglichkeit, sich auszutauschen und über persönliche Angelegenheiten zu sprechen. Gerade in Zeiten von finanziellen Einschränkungen und fehlenden Therapieplätzen greifen viele auf den Friseur als Gesprächspartner zurück. In vertrauter Atmosphäre sind Menschen oft schneller bereit, sich zu öffnen und ihre Probleme zu teilen. Andere bevorzugen belanglose Alltagsgespräche beim Friseur, wiederum andere genießen die Behandlung lieber im Stillen.