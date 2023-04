Trio verkaufte 70 Kilo Cannabis um 700.000 Euro

Vollprofis am Werk

Bereits seit 2016 dürfte die Aufzuchtanlage in einer Halle in Krensdorf im Bezirk Mattersburg existiert haben. In drei Containern wurden Hunderte Cannabispflanzen angebaut. Ein vierter Container war vorbereitet, um die Produktion weiter zu steigern. „Die Plantage war höchst professionell angelegt. Licht und Wärmeabstrahlung waren von außen nicht wahrnehmbar“, betont Chefinspektor Paul Schlaffer. Der Standort in Breitenbrunn im Bezirk Eisenstadt dürfte zuletzt nicht mehr genutzt worden sein.