„Klavierwunderkind“ überraschte Konzertbesucher

Das Wiener Mozart Orchester begeistert seit beinahe 40 Jahren Besucherinnen und Besucher aus dem In- und Ausland und entwickelt als Familienunternehmen sein Programm auch ständig weiter. Umso stolzer ist man nun, Österreichs „Klavierwunderkind“ für zwei Abende in Wiens prestigeträchtigsten Konzerthäusern gewonnen zu haben. „Wir freuen uns und sind unglaublich stolz, neben unseren exzellenten Küstler:innen, mit Sunny Ritter ein echtes Wunderkind als Solistin haben zu dürfen!“, zeigte sich Philipp Grünbacher, Geschäftsführer des Wiener Mozart Orchesters, in einer Aussendung am Donnerstag stolz.