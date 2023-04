In der vergangenen Saison hat Mick Wishofer beim ADAC GT Masters unter Beweis gestellt, dass er aufs Podest fahren kann. 2023 ist der Wiener in der DTM erstmals vertreten - der 23-Jährige unterschreibt beim Grasser Racing Team. In der prestigeträchtigen Rennserie wird Wishofer an der Seite von Clemens Schmid an den Start gehen. Eine „Orientierungsphase“ gewährt sich der Newcomer im Lamborghini Huracan GT3, dann will er natürlich das Maximum aus sich herausholen. „Die ersten Strecken kommen dem Auto entgegen“, verrät er im Gespräch mit krone.tv-Sportchef Martin Grasl.