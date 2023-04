77-Jähriger krachte in den Gegenverkehr

Gegen 14.40 Uhr fuhr ein 77-Jähriger aus dem Bezirk Sankt Veit an der Glan (Kärnten) mit seinem Pkw auf der B 317 von Dürnstein kommend in Fahrtrichtung Neumarkt in der Steiermark. Zu dieser Zeit kam ihm ein 53-Jähriger aus Klagenfurt mit einem Pkw entgegen. Bei Straßenkilometer 20,400 kam der 77-Jährige aus bislang unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Fahrzeug des 53-Jährigen. Beide Männer erlitten durch den Unfall schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung brachte die Rettung beide Unfallbeteiligten ins Krankenhaus nach Friesach. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Freiwillige Feuerwehr Dürnstein war im Einsatz. Die B 317 musste für 45 Minuten gesperrt werden.