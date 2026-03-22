Fahrerflucht: Pkw erfasste Mann am Zebrastreifen

Am Freitagabend wurde in Graz-Eggenberg ein 44-Jähriger am Schutzweg von einer schwarzen Limousine erfasst. Der Pkw-Lenker flüchtete. Jetzt startet die Polizei einen Aufruf, um ihn ausfindig zu machen.
Der Zwischenfall geschah am Freitagabend, 20. März, gegen 20 Uhr in der Grazer Vinzenzgasse. Ein 44-jähriger Grazer war Richtung Norden unterwegs und wollte am Schutzweg bei der Kreuzung mit der Eisengasse die Straße queren. Seinen Angaben zufolge vergewisserte er sich, dass sich kein Verkehrsteilnehmer näherte, als er den Zebrastreifen betrat.
Doch plötzlich tauchte eine schwarze Limousine auf und fuhr in die Kreuzung ein. Ein Ausweichversuch blieb erfolglos, der Mann wurde vom Pkw erfasst und leicht verletzt. Der Lenker setzte die Fahrt fort, ohne anzuhalten. Aufgrund zunehmender Schmerzen begab sich der 44-Jährige am Folgetag ins Krankenhaus und erstattete Anzeige
Die Verkehrsinspektion Graz-I sucht nun nach dem unbekannten Pkw-Lenker. Der Fahrzeuglenker und Personen mit Hinweisen werden gebeten, sich unter 059133/65 4110 zu melden.
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