Fahrerflucht: Pkw erfasste Mann am Zebrastreifen

Der Zwischenfall geschah am Freitagabend, 20. März, gegen 20 Uhr in der Grazer Vinzenzgasse. Ein 44-jähriger Grazer war Richtung Norden unterwegs und wollte am Schutzweg bei der Kreuzung mit der Eisengasse die Straße queren. Seinen Angaben zufolge vergewisserte er sich, dass sich kein Verkehrsteilnehmer näherte, als er den Zebrastreifen betrat.