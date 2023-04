Ein Todesopfer, 26 Verletzte und 6085 Raser

Über das gesamte vergangene Osterwochenende hinweg führte die steirische Polizei quer durch alle Bezirke verstärkte Verkehrskontrollen durch. Dabei war ein erhöhtes Verkehrsaufkommen im Vergleich zum Vorjahr (2022) festzustellen - dies zeigte sich auch am teils sehr deutlichen Plus an festgestellten Verkehrsübertretungen. Auf steirischen Straßen war ein Verkehrstoter zu beklagen. Bundesweit gab es die niedrigste Anzahl an Opfern seit Beginn der Aufzeichnungen.