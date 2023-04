Giftiger Smog: Sammelklage gegen Thailands Premier

Zu den Klägern gehören Aktivisten, Akademiker und viele betroffene Bürger, die um ihre Gesundheit besorgt sind, wie die Zeitung „Bangkok Post“ am Dienstag berichtete. In der Statistik der Städte mit der stärksten Luftverschmutzung der Welt (IQAir) stand Chiang Mai zuletzt mehrmals an oberster Stelle. Am Dienstag rangierte die auch bei Touristen beliebte Tempelstadt auf Platz drei hinter Peking und Delhi.