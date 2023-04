Mit Holzmodulen zum höchsten klimafitten Haus

Markantes Zeichen für die Zukunft

Die neue Art zu Bauen erfülle diese Anforderungen. Mittlerweile beschäftigt „pod bau“ 45 Mitarbeiter und stellt jährlich 500 Module her, die in ganz Österreich verkauft werden. Ein Wohnprojekt mit 24 Einheiten in Hagenberg war bisher der größte Auftrag für „pod bau“. Das Hotel wird das noch toppen: Es wird rund 73 Gästezimmer bieten und 26,75 Meter hoch sein. „Wir wollen damit zeigen, was Modulbau kann“, so Limberger. Im Mai wird es eröffnet.