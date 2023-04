Skelett von Tyrannosaurus rex kommt unter Hammer

Berühmter T. rex „Sue“ ist 13 Meter lang

Das Exemplar, das in Zürich versteigert wird, heißt „TRX-293 Trinity“ (Dreieinigkeit), weil er aus drei Skeletten zusammengesetzt wurde. Sie wurden zwischen 2008 und 2013 in Montana und Wyoming ausgegraben. „Trinity“ ist in Privatbesitz. Nur rund 50 Prozent der Knochen sind Originalmaterial. Das sei eine gute Quote, sagt das Auktionshaus. Eines der berühmtesten T. rex-Skelette ist „Sue“, benannt nach Sue Hendrickson, die die Knochen 1990 in South Dakota entdeckte. Das 13 Meter lange Skelett hat 90 Prozent Originalknochen. Was auf amerikanischem Land gefunden wird, gehört dem Pächter oder Landbesitzer. Das Skelett wurde versteigert. Das Field Museum für Naturkunde in Chicago bekam 1997 für 8,4 Millionen Dollar (7,70 Millionen Euro) den Zuschlag.