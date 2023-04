Barisic warnt: „Er soll sein Handy abdrehen!“

Nach zwei Meisterschafts-Niederlagen in Folge hat Rapid in der Bundesliga wieder voll angeschrieben. Durch den 3:1-Heimsieg am Sonntag über Austria Klagenfurt verbesserten sich die Hütteldorfer auf Platz vier und liegen nun einen Punkt vor der Wiener Austria, die in der nächsten Runde im Allianz Stadion gastiert. Allerdings spannten die Grün-Weißen ihren Trainer auf die Folter - weil zahlreiche Chancen vergeben wurden, war der Erfolg bis kurz vor Schluss in Gefahr.