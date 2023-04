Liebes-Aus! Ministerin Edtstadler ist wieder solo

Der Himmel ist wolkenverhangen an diesem Ostersonntag in der Stadt Salzburg, es nieselt, die Temperaturen sind alles, nur nicht wärmend. Unserer Europa- und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler scheint das Aprilwetter nicht aufs Gemüt zu schlagen. Ganz im Gegenteil: strahlend, top gestylt, durchtrainiert, lachend und mit einer ebenso gut gelaunten Begleitung an ihrer Seite - Liechtensteins Regierungsrätin Dominique Hasler - schlendert sie zum Großen Festspielhaus.